Arriva la Ferrari Amalfi nuovo modello di lusso di Maranello | già esposta in città

Un’inedita meraviglia di Maranello svela il suo splendore: la Ferrari Amalfi, l’ultimo simbolo di lusso e innovazione, ha fatto il suo debutto pubblico a Piazza Duomo. Un’esposizione esclusiva che ha catturato tutti gli sguardi, mentre da ieri sono aperte le ordinazioni. Con un prezzo di partenza di 240.000 euro, questa vettura promette di ridefinire il concetto di eleganza su strada. Scopriamo insieme i dettagli di questa straordinaria novità.

"La Ferrari Amalfi è realtà": così il comune, il modello esposto nel fine settimana in piazza Duomo, da ieri via alle ordinazioni. Prezzo base 240mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ferrari - amalfi - modello - arriva

Ferrari Amalfi, l’evoluzione del coupé che concilia eleganza e sportività – FOTO - Scopri la Ferrari Amalfi L8217: un capolavoro che unisce eleganza senza tempo e sportività estrema. Nato da un viaggio tra tradizione e innovazione, questo coupé incarna l’essenza di Maranello, evolvendosi con stile e potenza.

Da Roma... ad Amalfi! A 5 anni dal lancio della Roma, Ferrari decide di evolvere la sua "entry level": ecco la Amalfi che, secondo gli uomini di Maranello, arriva e ridefinisce la "dolce vita" ad alta velocità con un bel pugno nello stomaco. Il Look: Via il superf Vai su Facebook

Dopo "Roma" arriva "Amalfi", debutta la nuova berlinetta V8 di casa Ferrari https://ift.tt/o90rRNB https://ift.tt/6sWMcvr Vai su X

Arriva la Ferrari Amalfi, nuovo modello di lusso di Maranello: già esposta in città; Presentata la nuova Ferrari Amalfi: ecco dove sarà esposta; Ferrari Amalfi vs Ferrari Roma, come cambia la nuova V8 di Maranello.

Arriva la Ferrari Amalfi, nuovo modello di lusso di Maranello: già esposta in città - "La Ferrari Amalfi è realtà": così il comune, il modello esposto nel fine settimana in piazza Duomo, da ieri via alle ordinazioni ... Si legge su fanpage.it

Presentata la nuova Ferrari "Amalfi": ecco dove sarà esposta - Ferrari ha presentato la sua nuova coupé " Amalfi ", mentre combina modelli a benzina e ibridi nella sua gamma, preparandosi al lancio della sua prima auto completamente elettrica. Secondo salernotoday.it