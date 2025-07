Inter Women da Serturini a Detruyer | chi sono le giocatrici convocate per Euro 2025

Il calcio femminile italiano si prepara a brillare sui palcoscenici internazionali con le talentuose calciatrici dell’Inter Women. Con cinque atlete convocate per Euro 2025, tra cui Serturini, Wullaert e Detruyer, l’entusiasmo è alle stelle. Dal 2 luglio in Svizzera, il torneo promette emozioni indimenticabili e nuove opportunità di successo. Sarà un evento globale e di grande prestigio, che metterà in luce il talento e la determinazione delle nostre campionesse.

Inter Women, chi sono le calciatrici dell'Inter convocate per Euro 2025: cinque giocatrici chiamate. Il 2 Luglio si alza il sipario sugli Europei di calcio femminile 2025 che si disputeranno in Svizzera. Saranno cinque le calciatrici dell' Inter Women impegnate nella rassegna continentale. Queste le convocate: Serturini (Italia), Rúnarsdóttir e Vilhjálmsdóttir (Islanda), Wullaert e Detruyer (Belgio). Sarà un evento globale e di gran successo quello che andrà in scena in terra elvetica. Sono oltre 600.000 i biglietti già venduti. Inoltre 22 delle 31 partite sono già sold out. Numeri che vanno oltre il successo della precedente edizione in Inghilterra.

