CHE BELLUCCI! Mattia spazza via il quotato Lehecka in 3 set e si regala i sedicesimi a Wimbledon!

Un emozionante risultato per Mattia Bellucci, che con una prestazione impeccabile ha eliminato il numero 25 del mondo Lehecka in tre set, assicurandosi un posto storico ai sedicesimi di Wimbledon. L'Italia può sorridere: il talento lombardo si prende la scena sull’erba di Londra, dimostrando che con determinazione e tecnica si possono superare anche le aspettative più alte. Nel terzo round sarà sfida tra ...

Un super Mattia Bellucci sull’erba dell’All England Club. Il lombardo ha conquistato l’accesso al terzo turno di Wimbledon, per la prima volta in carriera, battendo il più quotato ceco Jiri Lehecka (n.25 del ranking) col punteggio di 7-6 (4) 6-1 7-5 in 2 ore e 9 minuti di partita. Bravissimo il mancino nostrano a mettere in luce le criticità del tennis del rivale e prendersi una vittoria inaspettata alla vigilia. Nel terzo round sarà sfida tra mancini, visto che dall’altra parte del campo ci sarà il britannico Cameron Norrie. Con questo risultato il tennista nostrano sale al n.63 virtuale del ranking. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - CHE BELLUCCI! Mattia spazza via il quotato Lehecka in 3 set e si regala i sedicesimi a Wimbledon!

