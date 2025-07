Consulenti della difesa di Sempio | ' L' impronta 33 non è la sua'

Nel complesso scenario del caso Garlasco, i consulenti della difesa di Andrea Sempio mettono in discussione l'attribuzione dell'impronta 33, sostenendo che si tratti di una erronea interpretazione. Questa tesi apre nuovi spiragli nel dibattito processuale, mostrando come anche dettagli apparentemente insignificanti possano influenzare le sorti di un'indagine. La vicenda si arricchisce di sfumature che tengono in apprensione tutte le parti coinvolte, lasciando aperta la porta a ulteriori approfondimenti e colpi di scena.

Anche per i consulenti della difesa di Andrea Sempio l'ormai nota impronta 33, ossia quella palmare sul muro delle scale verso la cantina in fondo alle quali fu trovato il corpo di Chiara Poggi, "non è attribuibile" all'amico del fratello della vittima, il nuovo indagato nell' inchiesta sul caso Garlasco. Presenta, infatti, solo "5 minuzie" e non la "corrispondenza di 15" con l'impronta di Sempio, come sostengono, invece, i consulenti dei pm di Pavia. La relazione della difesa Sempio, coi legali Massimo Lovati e Angela Taccia, è stata depositata oggi nel procedimento.

