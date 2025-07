Bimba annegata in piscina eseguita l' autopsia Tre persone indagate

Una tragedia sfiorata scuote Rende: una bambina è stata trovata annegata in piscina, portando all'autopsia e all’iscrizione nel registro di tre persone indagate. La struttura Santa Chiara è stata sequestrata, mentre l’amministratrice della Marconi Village srl, il suo convivente e una bagnina sono sotto indagine. Un tragico episodio che solleva molte domande sulla sicurezza e sulla gestione delle strutture ricettive.

La struttura Santa Chiara a Rende (Cs) è stata sequestrata. Gli iscritti nel registro sono l'amministratrice della Marconi Village srl, il suo convivente e una bagnina.

