Amb Fertitta | Italia conti sempre su Usa noi contiamo su Italia

Roma, 2 lug. (askanews) – "Adoro il nostro rapporto con l'Italia. Il rapporto con Meloni, Tajani e Salvini è davvero fantastico. Li ho conosciuti tutti molto bene ed è semplicemente incredibile quanto i nostri paesi siano intrecciati e quanto lavoriamo insieme e ci sosteniamo a vicenda": lo ha dichiarato l'ambasciatore degli Stati Uniti a Rima Tilman Fertitta, in occasione del ricevimento a Villa Taverna per la festa dell'Independence Day. "E l'Italia può sempre contare sugli Stati Uniti – ha aggiunto – e gli Stati Uniti possono sempre contare "E' fantastico essere qui come ambasciatore che rappresenta gli Stati Uniti e il presidente Trump.