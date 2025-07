Salvai carica l’Italia femminile | Superare il girone all’Europeo è il nostro primo obiettivo ma abbiamo intenzioni molto alte Su Soncin…

Salvai carica l’Italia femminile: un entusiasmo contagioso e una determinazione senza confini. Dopo aver conquistato titoli con la Juventus, il difensore azzurro si prepara a spingere le sue compagne verso la storia all’Europeo 2025. Il nostro primo obiettivo è superare il girone, ma Salvai e le sue compagne hanno ambizioni molto più alte: questa è solo l’inizio di un cammino che promette grandi emozioni e successi.

Salvai carica l’Italia femminile: tutte le dichiarazioni a Tuttosport in vista di Euro 2025 con le Azzurre. Salvai, difensore della Juventus Women, dopo aver vinto con le bianconere in questa stagione si prepara con la nazionale italiana femminile all’ Europeo 2025, dove l’Italia sarà impegnata dalle prossime settimane. Il difensore ha parla a Tuttosport in vista della competizione con le Azzurre. ITALIA WOMEN – «Quando sono rientrata, il mio unico pensiero era tornare a giocare. Ho vissuto giorno per giorno, fissandomi solo piccoli traguardi. Ho dato il massimo e sapevo che, se fosse bastato, allora la decisione finale non sarebbe più dipesa da me». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Salvai carica l’Italia femminile: «Superare il girone all’Europeo è il nostro primo obiettivo ma abbiamo intenzioni molto alte. Su Soncin…»

In questa notizia si parla di: salvai - carica - italia - femminile

(? Alessandro Vinci) Reduce da un soddisfacente secondo posto nel gruppo A4 di Nations League, la Nazionale femminile di calcio si presenta agli Europei... Vai su Facebook

Europei di calcio femminile: Belgio-Italia, probabili formazioni, orario e dove vederla; Nations League. Si riparte dalla trasferta in Scandinavia: 29 convocate per le gare con Svezia e Danimarca, torna in gruppo Salvai; La Juve Women vince la Coppa Italia! Poker alla Roma, è doblete.

Salvai carica l’Italia femminile: «Superare il girone all’Europeo è il nostro primo obiettivo ma abbiamo intenzioni molto alte. Su Soncin…» - Salvai carica l’Italia femminile: tutte le dichiarazioni a Tuttosport in vista di Euro 2025 con le Azzurre Salvai, difensore della Juventus Women, dopo aver vinto con le bianconere in questa stagione ... Come scrive juventusnews24.com

Euro 2025, Italia femminile: i numeri di maglia delle azzurre per la spedizione elvetica - Scopri i numeri di maglia delle 23 convocate dell’Italia femminile per Euro 2025 tra conferme, giovani talenti e giocatrici d'esperienza. Riporta tag24.it