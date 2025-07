Italia-Usa Meloni | Su molti dossier parliamo stessa lingua bene per unità Occidente

Italia e Stati Uniti condividono ormai una visione comune su molte questioni internazionali, un segnale di forte alleanza e fiducia reciproca. La premier Giorgia Meloni ha sottolineato come questa sintonia sia un elemento molto positivo, soprattutto nel contesto geopolitico attuale. Il fatto che Italia e USA parlino la stessa lingua rafforza il nostro ruolo sulla scena globale e apre nuove opportunità di cooperazione. Un’alleanza che promette di consolidarsi ancora di più in futuro.

(Adnkronos) – "Oggi Italia e Stati Uniti, su molte questioni, parlano la stessa lingua ed è un elemento molto positivo, soprattutto nel complesso quadro internazionale che stiamo affrontando". Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo a Villa Taverna per le celebrazioni per il 4 luglio, Giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Il fatto che Italia e Usa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: italia - meloni - stessa - lingua

Meloni-Conte, scontro sulle armi: “Da premier era altro Giuseppi”. Replica: “Ha tradito l’Italia” - In un acceso dibattito alla Camera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto con fermezza alle critiche del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, riguardo alle spese per la difesa.

Ieri sera, in diretta nazionale, Italo Bocchino ha avuto un'illuminazione: ha dichiarato che l'Italia dovrebbe candidare Giorgia Meloni al premio Nobel per l'Economia "perché l'economia va bene". Sì, sul serio. Il Nobel. Per l’economia. A Giorgia Meloni. La stess Vai su Facebook

Meloni: 'Usa e Italia parlano la stessa lingua, bene per l'unità dell'Occidente'; Meloni: Usa e Italia parlano la stessa lingua, un bene per l’unità dell’Occidente; Italia-Usa, Meloni: Su molti dossier parliamo stessa lingua, bene per unità Occidente.

Italia-Usa, Meloni: "Su molti dossier parliamo stessa lingua, bene per unità Occidente" - " Oggi Italia e Stati Uniti, su molte questioni, parlano la stessa lingua ed è un elemento molto positivo, soprattutto nel complesso quadro internazionale che stiamo affrontando". Si legge su msn.com

Meloni: “Usa e Italia parlano la stessa lingua, un bene per l’unità dell’Occidente” - "Ho sempre guardato con un pizzico di ammirazione al modo con cui il popolo americano festeggia la dichiarazione di Indipendenza cioè l'atto di nascita degli Stati Uniti, è qualcosa di più di una semp ... Lo riporta msn.com