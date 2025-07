Elisa uccisa dalla ruspa in spiaggia ora la notizia atroce | Lui l’ha fatto per questo agghiacciante

Una tranquilla mattina di maggio si è trasformata in un incubo sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, quando Elisa Spadavecchia, 66 anni, è stata tragicamente investita da una ruspa. Il dramma, ancora avvolto nel Mistero e nelle polemiche, solleva domande urgenti sulla sicurezza nei cantieri balneari. Una vicenda atroce che scuote la comunità e ci invita a riflettere sulla tutela delle persone.

La tranquilla mattinata del 24 maggio scorso, lungo la battigia di Pinarella di Cervia, si è trasformata in un palcoscenico di tragedia e polemiche, gettando una luce sinistra sulle dinamiche della sicurezza nei cantieri balneari. La vittima, Elisa Spadavecchia, 66 anni, originaria di Vicenza, stava godendosi una passeggiata in riva al mare, ignara del destino che l'attendeva. A infrangere la serenità di quel momento è stata una ruspa, un mezzo pesante che, in un attimo di fatale distrazione o negligenza, l'ha travolta, ponendo fine alla sua vita in modo brutale e inaspettato.

Elisa Spadavecchia, travolta e uccisa da una ruspa mentre prendeva il sole a Pinarella di Cervia, ha scosso la comunità.

