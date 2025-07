Today’s Song il nuovo singolo dei FOO FIGHTERS

“Today’s Song” dei Foo Fighters è un inno vibrante che celebra tre decenni di musica e innovazione. Questo brano, primo assaggio dal loro attesissimo album “But Here We Are”, cattura l’essenza dello spirito rock del gruppo, offrendo ai fan un’esperienza emozionante e coinvolgente. Disponibile da oggi in digitale e dal 4 luglio in radio, promette di diventare un nuovo classico imperdibile nella loro straordinaria carriera.

che celebra il 30° anniversario dal loro album di debutto del 1995. È uscito oggi a sorpresa che celebra il 30° anniversario dal loro album di debutto del 1995. Il brano è il primo assaggio di nuova musica dall’acclamato “But Here We Are” del 2023 ed è da oggi disponibile in digitale e da venerdì 4 luglio in radio. Il singolo suona come un inno, nell’ormai consolidata tradizione dei Foo Fighters. Ricco di uno sfrenato ottimismo, dall’introduzione melodica fino ai suoi crescendo vertiginosi e con un testo che parla di evoluzione personale e perseveranza di fronte all’incertezza della vita e al passare del tempo, “Today’s Song” è veramente un brano epico di tre minuti e quindici secondi. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “Today’s Song”, il nuovo singolo dei FOO FIGHTERS

In questa notizia si parla di: singolo - fighters - today - song

30 anni di FOO FIGHTERS: ascolta il nuovo singolo "Today's Song" #foofighters Vai su X

Foo Fighters: pubblicato il nuovo inedito "Today's Song". Ascoltalo qui e leggi la lettera di Dave Grohl Il brano rappresenta il primoinedito dalla pubblicazione dell’album But Here We Are del 2023 #FooFighters Vai su Facebook

Foo Fighters: pubblicato il nuovo inedito Today's Song. Ascoltalo qui e leggi la lettera di Dave Grohl; FOO FIGHTERS: il nuovo singolo “Today’s Song”; FOO FIGHTERS : fuori Today’s Song, il nuovo singolo.

Foo Fighters festeggiano 30anni di carriera con Today's Song - È uscito a sorpresa Today's Song, il nuovo singolo dei Foo Fighters che celebra il 30/o anniversario dal loro album di debutto del 1995. Secondo ansa.it

Foo Fighters, è uscito a sorpresa il nuovo brano «Today's Song» - Si chiama «Today’s Song» il nuovo brano dei Foo Fighters uscito a sorpresa per celebrare il trentesimo anniversario del loro disco di debutto. Lo riporta corriere.it