E’ di Domenico Lanzolla il secondo cadavere trovato in mare

Il mistero dei dispersi in mare si infittisce con il ritrovamento del secondo cadavere, quello di Domenico Lanzolla, confermando la triste realtà di un evento che ha scosso Taranto e non solo. La sua scomparsa, avvenuta il 29 giugno insieme ad altri tre diportisti, ci ricorda quanto siano fragili i momenti di svago in mare aperto. Un dolore che segna profondamente la comunità e invita a riflettere sulla sicurezza in navigazione.

Tarantini Time Quotidiano Domenico Lanzolla è la seconda vittima accertata. L’uomo era uno dei 4 diportisti dispersi in mare il 29 giugno. Prima di lui il mare ha restituito il corpo di Claudio Donnaloia L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - E’ di Domenico Lanzolla il secondo cadavere trovato in mare

In questa notizia si parla di: mare - lanzolla - domenico - secondo

Domenico Lanzolla, di 60 anni; Claudio Donnaloia, di 73, e Antonio Dell’Amura, di 61 anni, i tre dei 4 dei quali si conoscono i nomi. Il quarto è il fratello di uno dei diportisti Vai su Facebook

Dispersi in mare, trovato un altro corpo; Taranto, diportisti dispersi in mare: rinvenuto un secondo corpo; Uomo trovato morto in mare, Taranto ora trattiene il fiato.

Diportisti dispersi in mare a Taranto: trovato il secondo corpo a 11 miglia da Policoro - Dopo ore di ricerche è stato trovato poco fa il secondo corpo di uno dei diportisti dispersi nel Golfo di Taranto, a circa 11 miglia al largo di Policoro. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Diportisti dispersi al largo di Taranto, il mare restituisce un secondo corpo. Continuano le ricerche per gli altri due - Via alle procedure di riconoscimento Il ritrovamento è avvenuto più o meno nella stessa area di mare dove il giorno prima era stato ripescato il corpo di Claudio Donnaloia ... Scrive msn.com