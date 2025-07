Pnrr il governo riscrive il Piano a colpi di revisioni | dietro la propaganda un Recovery al collasso

un enorme potenziale da sfruttare, ma ancora troppo lontana dal traguardo. Il PNRR, annunciato come motore di ripresa, si trova invece a un passo dal collasso, tra revisioni continue e promesse tradite. La veritĂ dei numeri svela uno scenario ben diverso da quello dipinto dai comunicati ufficiali, mettendo in discussione le effettive capacitĂ di rilancio del nostro Paese.

A un anno dalla scadenza ufficiale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il governo Meloni continua a raccontare un successo che non regge alla prova dei numeri. Il 46% delle scadenze italiane risulta ancora incompiuto; il dato sale al 54% solo includendo traguardi non ancora ufficialmente validati dalla Commissione europea. Nessun primato, nessuna accelerazione: Francia, Danimarca e Germania restano piĂą avanti. E l’Italia ha giĂ presentato cinque revisioni del piano, con una sesta attesa in autunno. Una riscrittura continua, segno evidente di instabilitĂ e navigazione a vista. Intanto, il governo celebra lo sblocco della settima rata da 18,3 miliardi e la richiesta dell’ottava da 12,8 miliardi come tappe epocali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Pnrr, il governo riscrive il Piano a colpi di revisioni: dietro la propaganda, un Recovery al collasso

