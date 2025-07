Wimbledon delusione Paolini | l' azzurra eliminata a sorpresa al secondo turno

Una delusione che scuote gli animi degli appassionati di tennis: Paolini, nostra azzurra, lascia Wimbledon al secondo turno, sorprendendo tutti. La toscana, sconfitta in tre set dalla russa Rakhimova, si ferma prematuramente nel prestigioso Major londinese. Un risultato inatteso che apre uno squarcio di riflessione sulla competizione e sul futuro delle nostre talentuose giocatrici. La sfida continua, e il tennis italiano non si arrende.

La tennista toscana viene sconfitta a sorpresa dalla russa Rakhimova in tre set e deve lasciare anzi tempo il Major londinese.

