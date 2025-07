Crisi tra i Coma Cose? Spuntano rumors di tradimento e concerti annullati

Le tensioni tra Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, alias Coma Cose, si fanno sempre più intense. Tra concerti cancellati e voci di tradimento, i fan sono in fermento, alimentati anche da un’indiscrezione di Deianira Marzano. La relazione sembra attraversare una fase di crisi profonda, con rumors che minacciano di scuotere il duo. Ma cosa c’è davvero dietro questa tempesta mediatica? Solo il tempo potrà svelarlo.

La relazione tra Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, in arte Coma Cose, potrebbe essere entrata in una nuova fase critica. Una serie di concerti annullati e una presunta foto di tradimento in spiaggia stanno facendo crescere i sospetti tra i fan del duo musicale. Il presunto tradimento in Liguria. A far esplodere il caso è stata Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip, che ha pubblicato una segnalazione anonima: “Ho visto la cantante dei ComaCose baciare un uomo che non era suo marito in una spiaggia ligure. Lo chiamava ‘Roby’”, si legge nel messaggio corredato da una foto sfocata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it