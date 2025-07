Il Piemonte ferma i rider nelle ore più calde | stop alle consegne dalle 12.30 alle 16 nei giorni a rischio alto

Il Piemonte protegge i rider dalle ondate di calore estremo, introducendo misure innovative per garantire sicurezza e benessere. D’ora in poi, durante le ore più calde, dalle 12:30 alle 16, le consegne saranno sospese nei giorni a rischio alto. Anche i rider, parte integrante delle categorie protette, avranno accesso a attrezzature adeguate per contrastare il caldo. Il nuovo provvedimento mira a ripristinare la normalità , tutelando chi lavora sotto il sole cocente.

Anche i rider entrano a far parte delle categorie protette dall’ordinanza anti-caldo emanata dal Piemonte. Nonostante il lavoro di chi si occupa di consegne a domicilio si svolga principalmente durante i pasti (e quindi anche nelle ore più calde del giorno ), ora i datori di lavoro dovranno fornire attrezzature adeguate ai dipendenti, che contribuiscano a ridurre i fattori di rischio. L’ordinanza anti-caldo estesa ai rider in Piemonte. Il Piemonte ha stabilito di allargare ai rider le misure previste dall’ordinanza anti-caldo che regola le condizioni di lavoro in situazioni di esposizione diretta e prolungata al sole, compresi anche i lavoratori dei settori delle cave e della logistica. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: piemonte - rider - calde - consegne

Il Piemonte allarga ai rider l'ordinanza anti caldo - Il Piemonte dimostra ancora una volta il suo impegno per la tutela dei lavoratori, ampliando le misure anti caldo anche ai rider e ai settori della cava e della logistica.

Dopo lo stop alle attività lavorative per edilizia, agricoltori e florovivaistica nelle ore più calde del giorno, il Piemonte fa un passo in avanti. E... Vai su Facebook

Il Piemonte ferma i rider nelle ore più calde: stop alle consegne dalle 12.30 alle 16 nei giorni a rischio «alto» - caldo che regola le condizioni di lavoro in situazioni di esposizione diretta e prolungata al sole L'articolo Il P ... Come scrive msn.com

Caldo, il Piemonte ferma anche i rider: niente consegne dalle 12.30 alle 16 nei giorni roventi - Il Piemonte è la prima regione d’Italia a imporre lo stop delle consegne in bicicletta e motorino nelle ore più calde, nei giorni da bollino rosso. Riporta msn.com