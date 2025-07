Sinner affronta Vukic a Wimbledon | le caratteristiche dell’australiano e cosa aspettarsi

Sinner si prepara ad affrontare Vukic a Wimbledon, un incontro che promette spettacolo e sfide emozionanti. L’australiano, numero 93 del mondo, si distingue per il suo gioco solido e imprevedibile, capace di mettere in difficoltà anche i più esperti. Dopo aver superato Nardi in tre set, Jannik sa che Vukic rappresenta un avversario scomodo, pronto a sorprendere. Cosa aspettarsi da questa battaglia? Scopriamolo insieme.

Jannik Sinner affronterà domani, nell’ultimo match sul Centrale di Wimbledon, l’australiano Aleksandar Vukic  (n.93 della classifica mondiale). L’altoatesino (n.1 ATP), dopo aver vinto in tre set per 6-4 6-3 6-0 contro Luca Nardi, ha nel mirino il terzo turno e si troverà a confrontarsi con un giocatore che può essere scomodo, viste le sue caratteristiche. LE CARATTERISTICHE DI ALEKSANDAR VUKIC. L’aussie è un tennista che si basa essenzialmente sulla combinazione servizio-dritto, avendo comunque una buona solidità dal rovescio. I suoi colpi potenti possono essere rognosi per un tennista di ritmo come Sinner, che potrebbe aver problemi nel trovare gli impatti corretti, specie se Vukic dovesse avere un buon rendimento alla battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner affronta Vukic a Wimbledon: le caratteristiche dell’australiano e cosa aspettarsi

