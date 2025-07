WWE | Riprese terminate Miz prossimo al rientro dopo American Gladiators

il suo ritorno sia ormai vicino, l’attesa si mescola a curiosità e ammirazione. Miz, uno dei pilastri della WWE, sta per riappropriarsi del ring dopo aver dedicato il suo talento anche a nuove sfide televisive. La sua presenza continuerà a essere una garanzia di spettacolo, emozione e professionalità, confermando ancora una volta il suo ruolo imprescindibile nel cuore degli appassionati. Preparatevi: il suo rientro sarà imperdibile!

In questi anni, Miz è sempre stato uno dei volti più presenti nella programmazione della WWE. Un veterano spesso criticato dal pubblico, ma amatissimo dai colleghi e senza dubbio uno dei wrestler più continui della storia. Per questo il suo periodo di assenza nell’ultimo mese ha fatto discutere, anche se tutto era programmato per consentirgli di seguire le riprese della nuova stagione di American Gladiators. Rientro imminente. E nonostante qualche polemica per la presenza, all’interno dello show di Amazon Prime, di wrestler della AEW come Wardlow e Kamille, le registrazioni sembrano essere andate molto bene: come riportato da Bryan Alvarez del Wrestling Observer, infatti le riprese si sono concluse nei giorni scorsi e Miz sarebbe ormai prossimo al rientro in WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net