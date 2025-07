Kate Middleton torna in pubblico dopo l’assenza ad Ascot | Tutti si aspettano tu stia meglio ma non è affatto così

Kate Middleton torna in pubblico dopo l’assenza ad Ascot, ma dietro il sorriso si nasconde una realtà complessa. La Principessa di Galles, davanti a pazienti del Cancer Wellbeing Centre, ha condiviso senza filtri le sfide affrontate nel suo percorso di guarigione, svelando la pressione di dover apparire forte quando in realtà si sente vulnerabile. A 43 anni, Kate Middleton sta dimostrando che anche i simboli di forza hanno bisogno di spazio per la fragilità…

Nella sua prima apparizione pubblica dopo l’assenza ad Ascot, la Principessa di Galles — dinnanzi a un gruppo di pazienti del Cancer Wellbeing Centre dell’Ospedale di Colchester — ha parlato con sincerità del difficile percorso vissuto durante il trattamento e la guarigione dal cancro, rivelando la pressione di dover «apparire coraggiosa», mentre «tutti si aspettano che tu stia meglio, ma non è affatto così». A 43 anni, Kate Middleton sta proseguendo un lento e misurato ritorno alla vita pubblica dopo l’annuncio di remissione da una forma di tumore non specificata. La «nuova normalità» di Kate. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Kate Middleton torna in pubblico dopo l’assenza ad Ascot: «Tutti si aspettano tu stia meglio, ma non è affatto così»

In questa notizia si parla di: kate - middleton - assenza - ascot

Kate Middleton regina della natura: «Guarisce corpo e spirito» - Kate Middleton, da sempre amante della natura, ha trovato un profondo conforto nella bellezza del mondo naturale durante le sue difficoltà.

Forfait improvviso di Kate Middleton dal #RoyalAscot 2025: la principessa del Galles era attesa assieme al marito William in carrozza, ma ha annunciato l'assenza all'ultimo momento. Destando preoccupazione fra i sudditi per la sua salute Vai su X

Kate Middleton torna in pubblico dopo l’assenza ad Ascot: «Tutti si aspettano tu stia meglio, ma non è affatto così»; Perché Kate Middleton non è ad Ascot? Mistero e preoccupazione per la sua assenza; Kate Middleton, salta (a sorpresa) il Royal Ascot. Sudditi in angoscia e i dubbi sulla malattia.

Kate Middleton torna in pubblico dopo l’assenza ad Ascot: «Tutti si aspettano tu stia meglio, ma non è affatto così» - Nella sua prima apparizione pubblica dopo l’assenza ad Ascot, la Principessa di Galles — dinnanzi a un gruppo di pazienti del Cancer Wellbeing Centre ... Riporta panorama.it

Kate Middleton come sta? La confessione: «È davvero difficile dopo il cancro, pensi di poter tornare alla normalità ma non è così» - L'assenza di Kate Middleton al Royal Ascot, lo scorso 18 giugno, aveva preoccupato i sudditi e non solo, sospettosi che la Principessa del Galles potesse avere qualche problema ... Secondo msn.com