ESCLUSIVA OPEN – Per i soldi al film fantasma di Kaufmann Alessandro Giuli pronto a sostituire il direttore cinema Nicola Borrelli

In un colpo di scena che scuote il mondo del cinema italiano, Open svela l'esclusiva: Alessandro Giuli si prepara a sostituire Nicola Borrelli alla guida della Direzione Generale Cinema. La decisione arriva in un contesto segnato dal caso degli 863 mila euro di tax credit per il film "Stelle della notte", e promette di rivoluzionare il futuro delle politiche culturali nel nostro paese. La riforma è imminente, e il cambiamento è alle porte...

Il caso degli 863 mila euro di tax credit erogati per il film Stelle della notte, di cui sarebbe stato regista Francis Kaufmann con la sua falsa identità di Rexal Ford, è destinato a terremotare ancora di più il ministero della Cultura. Secondo quanto risulta ad Open, infatti, il ministro Alessandro Giuli ha preso la decisione di mettere fine al lungo regno di Nicola Borelli alla direzione generale cinema del ministero. Il dirigente che fu nominato per quell’incarico nel lontano 2009 dall’allora ministro dei Beni culturali, Sandro Bondi, verrà dunque in tempi stretti sollevato dall’incarico e sostituito da altro dirigente. 🔗 Leggi su Open.online

