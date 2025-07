Addio Shomurodov futuro al Basaksehir | accordo con Roma e uzbeko

Addio Shomurodov, il suo futuro si tinge di blu e turco: accordo imminente con il Basaksehir, mentre la Roma si libera di Abraham in un'operazione strategica per rispettare i vincoli UEFA. La cessione dell'attaccante uzbeko potrebbe rappresentare una svolta nel mercato giallorosso, aprendo nuove opportunitĂ e rinforzi. Con questa mossa, la squadra si prepara a riscrivere il proprio futuro, puntando a rilanciarsi in vista della prossima stagione.

Un cessione provvidenziale quella di Abraham al Besiktas, arrivata nelle ultime ore disponibili per poterla registrare entro il 30 giugno, data di scadenza per il rispetto dei paletti imposti dalla UEFA con il settlement agreement. Roma che adesso potrĂ condurre il proprio mercato con meno ansia e apprensione, e questo non riguarderĂ solo le entrate che i tifosi aspettano. Un altro attaccante pronto a dire addio ai giallorossi è Eldor Shomurodov, che dopo aver sfiorato i saluti innumerevoli volte potrebbe essere giunto a quello decisivo e definitivo. Il futuro all'Istanbul Basaksehir è ormai scritto, uno scenario di cui si parla ormai da giorni e che sta trovando ora la sua definizione: stando ai media turchi, il club della capitale avrebbe giĂ trovato l'accordo sia con la Roma che con l'uzbeko, per un affare dunque che possiamo definire ai dettagli.

