Europei di Lotta Under 20 Fabiana Rinella vola in finale per il bronzo

Sotto il sole di Caorle, l’Italia si emoziona per un’impresa che ispira e conquista. Fabiana Rinella, brillante promessa della lotta under 20, vola in finale per il bronzo agli Europei, regalando speranza e orgoglio alla nostra gioventù sportiva. Con determinazione e passione, la giovane atleta siciliana si prepara a scrivere un'altra pagina di successo. L’atteso incontro di domani promette di essere un trionfo di tenacia e talento, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Caorle, 2 luglio 2025 – Arriva una splendida finale per il bronzo dagli Europei di Lotta, della categoria giovanile Under 20. Sotto il cielo italiano di Caorle, Fabiana Rinella ha conquistato il pass per il match, che potrebbe portarle un altro podio importante, in carriera. L’incontro è in programma nella giornata di domani. Il racconto della gara – Fonte Fijlkamfijlkam.it. L’atleta siciliana si è messa in grande evidenza nella categoria al limite dei 55 kg, accedendo alla finale per il bronzo dopo un percorso brillante. Rinella ha superato la russa Natalia Gorlova con un punteggio netto di 15-9 e poi la turca Tuba Demir 4-3 in un match tiratissimo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

