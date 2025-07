Premio Strega 2025 il Ministro della Cultura Alessandro Giuli | Invitato alla serata del Premio però non ho ricevuto nessun contatto e nessun libro

Il Premio Strega 2025 si accende di nuove polemiche e curiosità, con il Ministro della Cultura Alessandro Giuli coinvolto in una querelle che ha suscitato scalpore. Invitato alla serata del premio, Giuli ha dichiarato di non aver ricevuto alcun contatto o libro relativo all’evento. La risposta ha aperto un dibattito tra sostenitori e critici, lasciando spazio a domande sulla trasparenza e le aspettative di un prestigioso riconoscimento letterario. Ma cosa si nasconde dietro questa vicenda?

Premio Strega 2025: il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, in seguito alle domande dei giornalisti in Transatlantico, parla del concorso letterario e la Fondazione Bellonci replica. Premio Strega 2025, il Ministro Giuli: ”Nessun contatto e libro”. Foto da sapere.virgilio.it Rispondendo alle domande dei cronisti in Transatlantico il Ministro della Cultura Alessandro Giuli esordisce: «In genere mi risulta che gli ‘Amici della domenica’ ricevano dei libri, relativi al premio Strega, che li leggano come io ho fatto quando ero considerato tale e poi diano il loro voto». Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, riferendosi al Premio Strega 2025, si è definito un ”Nemico della Domenica” ironizzando – come poi ha specificato – sull’appellativo Amici della Domenica, nome con cui si indica il gruppo di intellettuali che esprime le proprie preferenze durante il concorso e decreta il vincitore dello stesso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Premio Strega 2025, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli: ” Invitato alla serata del Premio, però non ho ricevuto nessun contatto e nessun libro”

