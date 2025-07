Minorenni del campo rom di Scampia interviene l'ufficio minori del Comune per la tutela

In un intervento tempestivo e mirato, il Comune di Napoli si è mobilitato per tutelare cinque minori nel campo rom di Scampia, tra cui una ragazza incinta. Un’azione complessa, pianificata da settimane, che dimostra l’impegno delle istituzioni a proteggere i più vulnerabili e garantire un futuro più sicuro. La vicenda mette in luce la necessità di interventi concreti e sostenuti per affrontare le emergenze sociali. Continua a leggere.

