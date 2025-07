Palazzo Odescalchi e rischi per le sue preziose collezioni

Il Palazzo Odescalchi, gioiello storico e culturale, si trova oggi sotto minaccia: le sue preziose collezioni rischiano di scomparire per sempre. Lo scorso giugno, un’asta online a Genova ha disperso dipinti antichi che avevano resistito per oltre 400 anni, alimentando un inquietante mercato clandestino. Opere di maestri come Cimabue e Vanvitelli vengono vendute all’estero, minando il patrimonio artistico italiano. Una perdita incolmabile per la nostra storia culturale.

Lo scorso 4 giugno 2025 in un'asta web a Genova venivano dispersi dipinti antichi che hanno lasciato il palazzo dopo 400 anni. Da tempo il palazzo berniniano viene spogliato dei suoi capolavori venduti, sotto traccia, anche all'estero. Opere di Cimabue, Vanvitelli, Marc'Antonio Franceschini, Gaudenzio Ferrari, Lionello Spada, finiti clandestinamente sul mercato internazionale. Due vedute di "Tivoli" e "Grottaferrata" di Giacomo Vanvitelli vendute da Sotheby's e di Saturnino Gatti "Resurrezione" da Christie's a New York. Il "carosello in villa romana" di monogrammista cinquecentesco, finito con un gruppo di opere a Londra, da Trynity Fine Art con falsa "proveniena da famiglia polacca". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Palazzo Odescalchi e rischi per le sue preziose collezioni

In questa notizia si parla di: palazzo - odescalchi - rischi - preziose

General.

Il caso di Palazzo Odescalchi: c'è l’interrogazione al Ministro Franceschini - Da diversi anni è al centro di accese polemiche a causa di sparizioni sospette di opere d’arte e di una serie di restauri che ne avrebbero alterato la struttura originaria, risalente ai progetti di ... Lo riporta exibart.com

Roma, razzia di palazzo Odescalchi: il video del maggiordomo che imbarazza i nobili - Il Tempo - a costo anche di arrivare «al sequestro preventivo dei dipinti Odescalchi», perché si rischia di «cancellare ... Come scrive iltempo.it