Ghisolfi riparte dalla Premier League | l’ex Roma è il nuovo direttore sportivo del Sunderland

Dopo un anno segnato da sfide e successi, Florent Ghisolfi ufficializza il suo ritorno nel calcio internazionale come nuovo direttore sportivo del Sunderland, club storico della Premier League. La sua esperienza promette di portare nuova linfa al club anglosassone, pronti a scrivere un nuovo capitolo emozionante. La Roma e Ghisolfi si separano, ma il suo cammino continua a sorprenderti: resta con noi per scoprire le prossime mosse di questo talento in ascesa.

Florent Ghisolfi dopo l’addio alla Roma, un anno dopo il suo arrivo, ripartirà dalla Premier League: è il nuovo direttore sportivo del Sunderland La Roma e Florent Ghisolfi si sono separati dopo appena un anno: il dirigente francese ha lasciato la Capitale e riparte dall’Inghilterra. Il club giallorosso ha deciso di voltare pagina richiamando in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ghisolfi riparte dalla Premier League: l’ex Roma è il nuovo direttore sportivo del Sunderland

