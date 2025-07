Usa | Bloccheremo la fornitura di armi a Kiev Zelensky | Dobbiamo garantire la sicurezza del nostro popolo

In un delicato equilibrio tra alleanze e sicurezza, gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione delle forniture di armi a Kiev, una decisione che potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle relazioni tra le due capitali. Zelensky, invece, cerca di mantenere aperto il dialogo con Washington, sottolineando l'importanza di trovare soluzioni condivise per garantire la difesa dell’Ucraina e la stabilità regionale. La situazione si evolve rapidamente, e il futuro dipende dalle prossime mosse di tutte le parti coinvolte.

Gli Stati Uniti hanno comunicato a Kiev la decisione di bloccare le forniture militari, in una mossa che rischia di aprire una nuova fase di tensione tra le due capitali. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reagito cercando subito un dialogo con l'amministrazione americana, spiegando nel suo discorso serale che "sono in corso contatti operativi con la Casa Bianca per definire tutti i dettagli del supporto alla difesa, inclusa la componente di difesa aerea". La sospensione riguarda sistemi d'arma precedentemente previsti nell'ambito dei pacchetti di aiuti, e riflette un nuovo orientamento della presidenza Trump, più cauto nel proseguire il sostegno diretto a Kiev, anche in vista dei delicati equilibri interni sul piano del bilancio militare.

