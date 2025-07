Ucraina Zelensky risponde agli Usa | In un modo o nell’atro dobbiamo difenderci

In un contesto di tensione internazionale, Zelensky ribadisce la priorità di proteggere il suo popolo, rispondendo alle recenti discussioni sulla riduzione degli armamenti da parte degli Usa. La linea tra diplomazia e difesa si fa sottile, mentre ministri ucraini chiariscono i dettagli del supporto americano. In questo scenario complesso, la determinazione dell’Ucraina a salvaguardare la propria sovranità resta centrale, ricordando che, in ogni modo, il suo impegno è difendere il futuro del paese.

" In un modo o nell'altro dobbiamo proteggere il popolo ucraino ". Così Volodymyr Zelensky a proposito della possibile riduzione di armamenti degli Usa a Kiev. "Oggi, i Ministri della Difesa e degli Affari Esteri dell'Ucraina hanno rilasciato dichiarazioni riguardo ai rapporti con gli Stati Uniti d'America. Attualmente, a livello operativo tra Ucraina e Stati Uniti, si stanno definendo tutti i dettagli relativi alla fornitura del sostegno alla difesa, in particolare per quanto riguarda la componente di difesa aerea" ha detto il presidente ucraino.

