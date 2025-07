Cambiaso carica la Juve dopo il Mondiale per Club | Qualche rimpianto ma tanta consapevolezza Si riparte tutti insieme La FOTO e il messaggio scatenano i tifosi

Dopo la delusione nel Mondiale per Club, la Juventus si prepara a risalire la china con grinta e determinazione. Andrea Cambiaso, terzino bianconero, ha acceso il cuore dei tifosi con un messaggio di speranza e unità , accompagnato da una foto che ha fatto scoppiare l’entusiasmo. È il momento di ricostruire insieme, con la consapevolezza che il vero successo nasce dalla forza di unione e passione condivisa. La ripartenza è ormai alle porte.

Cambiaso carica la Juve dopo il Mondiale per Club: la FOTO e il messaggio del terzino bianconero, cosa ha detto. Dopo la sconfitta della Juventus contro il Real Madrid nel Mondiale per Club, il morale era basso, ma c’è chi ha voluto infondere energia positiva per ripartire subito. Andrea Cambiaso, esterno sinistro bianconero, ha preso la parola sui social per caricare l’ambiente e ribadire la determinazione della squadra. Dopo l’1-0 subito dalla squadra di Xabi Alonso, che ha messo fine alla corsa della Juve nella competizione, Cambiaso ha utilizzato il suo profilo Instagram per inviare un messaggio forte ai tifosi e ai compagni di squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso carica la Juve dopo il Mondiale per Club: «Qualche rimpianto ma tanta consapevolezza. Si riparte tutti insieme». La FOTO e il messaggio scatenano i tifosi

In questa notizia si parla di: mondiale - club - cambiaso - carica

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Siamo in LIVE per commentare il post partita di Real Madrid-Juventus! #juventusnews24 #realmadridjuve #machepartitahaivisto #juve #mondialeperclub Vai su Facebook

L'amarezza di Cambiaso a DAZN: 'Peccato, oggi qualche rimpianto ce l'ho'; Juventus, Kalulu suona la carica: Rinuncerei alle vacanze pur di vincere il Mondiale per Club; Juventus, Cambiaso rompe il silenzio su Motta, Tudor e le voci di addio.

Mondiale addio, 30 milioni in cassa, la Juve si rinforza - Il mercato si muove, anche se ancora senza l'ufficialità, e mentre la squadra è in volo l'uscita dal Mondiale per club sfuma in un ricordo. Segnala ansa.it

Cambiaso: "Qualche rimpianto ce l'ho. Juve trasformata, ecco cosa ci lascia il Mondiale" - Le dichiarazioni del giocatore bianconero dopo la sconfitta contro il Real Madrid agli ottavi del Mondiale per Club ... tuttosport.com scrive