Lautaro Martinez e la rabbia nascosta | Già da tempo stava covando dentro questa cosa

Lautaro Martinez, cuore pulsante dell'Inter, si trova ora al centro di un turbine emotivo che da tempo covava nel suo animo. La sua rabbia nascosta, alimentata da atteggiamenti non condivisi e delusioni post-Mondiale, rischia di travolgere la serenità della squadra. Tuttosport analizza in dettaglio questa tensione latente, svelando un volto inaspettato del talentuoso attaccante. Ma cosa succederà ora nel delicato equilibrio nerazzurro?

Tuttosport entra nel dettaglio della rabbia di Lautaro Martinez: il commento del quotidiano torinese. Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione di casa Inter soffermando sulla rabbia di Lautaro Martinez dopo il Mondiale. LA RABBIA «Lautaro Martinez evidentemente covava dentro di sé da mesi uno stato d’animo irrequieto per atteggiamenti di vari compagni che non gli sono piaciuti. Mentre recuperava a tempi da record e giocava mezzo stirato prima col Barcellona e poi col Psg, l’argentino deve aver osservato altri giocatori gestirsi in maniera più. tranquilla, col pensiero andato, oltre che a Calhanoglu, a Thuram, Pavard, forse Frattesi, tutti in campo a singhiozzo nella parte finale della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez e la rabbia nascosta: «Già da tempo stava covando dentro questa cosa»

