Disney+ aggiunge due successi horror grafici in versione R-Rated alla sua lineup di film

Ora, Disney si apre a nuovi orizzonti con due successi horror grafici in versione R-rated, segnando un audace passo verso contenuti più maturi. Quando Disney+ è stato lanciato nel 2019, prometteva di essere un mondo per tutta la famiglia, ma le trasformazioni recenti indicano che la piattaforma sta evolvendo per accontentare anche gli adulti. La domanda è: questa nuova direzione cambierà il modo in cui percepiamo il marchio Disney?

Quando Disney+ è stato lanciato nel 2019, non solo è stato annunciato come un’unica destinazione di streaming per tutto ciò che riguarda la Disney, ma è stato anche concepito come un’opzione adatta alle famiglie per i film e la TV. A parte alcune offerte PG-13 come i film dei Marvel Studios, quasi tutto ciò che era presente su Disney+ era adatto a un pubblico più giovane. La situazione ha iniziato a cambiare con l’arrivo dei film di Deadpool, e la mentalità “family-only” è stata quasi del tutto abbandonata con l’integrazione di Hulu. Tuttavia, se si è un membro di Disney+ a sé stante, sono state poche le opzioni veramente adulte disponibili per lo streaming. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Disney+ aggiunge due successi horror grafici in versione R-Rated alla sua lineup di film

