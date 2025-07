Maignan-Milan | si resta ma il rinnovo è la sfida più grande da vincere

Il rinnovo di Maignan con il Milan rappresenta la sfida più grande da vincere questa stagione, anche dopo le importanti mosse di mercato come gli acquisti di Modric e Ricci. Alla guida di Allegri e Tare, il club si prepara a blindare il suo portiere chiave, consapevole che la sua permanenza sarà determinante per il successo futuro della squadra. La strada verso il rinnovo è in salita, ma la vittoria finale potrebbe cambiare le sorti del campionato.

Oltre agli acquisti di Modric e Ricci, il tandem Allegri-Tare deve risolvere quella che è una vera sfida: il rinnovo di Maignan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Maignan-Milan: si resta, ma il rinnovo è la sfida più grande da vincere

In questa notizia si parla di: maignan - rinnovo - sfida - milan

Milan, il rinnovo di Maignan è la priorità: perderlo provoca un rischio enorme - Il rinnovo di Mike Maignan rappresenta una priorità assoluta per il Milan. La sua abilità tra i pali e il carisma che porta in squadra lo rendono un elemento imprescindibile.

Milan, il Chelsea segue Maignan: per sostituirlo Svilar è il preferito di Allegri. Sarebbe il nome giusto? Magic Mike è in scadenza nel 2026 e pensa all’addio. L’interesse del Chelsea è concreto, ma i 15-20 milioni offerti dagli inglesi non bastano: il Milan ne Vai su Facebook

Translate postDavid, scatto Juve Finisce un’Inter, ora Cesc con Paz A Muso duro con eleganza e in semifinale riecco Alcaraz! ? Milan-Modric si scalda, via Maignan, c’è Vanja! ? Baroni al Toro con bonus Europa Buongiorno con la prima pagin Vai su X

Maignan-Milan: si resta, ma il rinnovo è la sfida più grande da vincere; Milan, Maignan al bivio tra rinnovo e addio: le cifre dell'offerta rossonera; Maignan, sì al Chelsea: Milan, spunta Milinkovic-Savic per sostituirlo.

Milan, colpo di scena Maignan: arriva la firma - Mike Maignan è uno dei protagonisti del calciomercato del Milan: c'è il colpo di scena per il futuro del portiere francese ... Da spaziomilan.it

Ribaltone Maignan, scelta a sorpresa del Milan: tutto grazie ad Allegri - Scenario a sorpresa per il futuro del Maignan, la decisione del Milan spiazza i tifosi: il lavoro di Allegri sta funzionando ... milanlive.it scrive