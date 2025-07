E sulla Pergola Massini non molla | Commissione pessima ma resto ottimista

Nonostante le sfide e una commissione deludente, la Pergola Massini non si arrende. La determinazione di portare avanti il progetto è forte, anche quando si affrontano ostacoli che sembrano insormontabili. Il drammaturgo, deciso a farsi sentire, ha scelto di andare fino a Roma per mettere in gioco la propria voce e difendere i propri ideali, dimostrando che restare ottimisti può fare la differenza.

Il drammaturgo: “Ho voluto in tutti i modi andare a Roma e metterci la faccia dopo che per cinque mesi si sono occupati di me senza mai parlarmi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - E sulla Pergola Massini non molla: “Commissione pessima, ma resto ottimista”

Declassamento della Pergola, Funaro: “Attacco a Firenze”. Massini: “Cultura nel mirino” - E’ successo un vero e proprio terremoto nel mondo culturale fiorentino: il possibile declassamento della Pergola, simbolo storico della città, minaccia di mettere in discussione decenni di tradizione e prestigio.

