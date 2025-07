Arriva l' alcolock e l’auto si ferma se il conducente ha bevuto Come funziona chi deve installarlo e quanto costa

Arriva l'alcolock, la nuova frontiera della sicurezza stradale che potrebbe rivoluzionare il nostro modo di guidare. Questo dispositivo, che impedisce all'auto di partire se il conducente ha bevuto troppo, rappresenta una svolta per la lotta contro gli incidenti causati dall'alcol. Ma come funziona, chi deve installarlo e a quanto ammontano i costi? Scopriamolo insieme, perché la sicurezza sulla strada è un obiettivo di tutti.

Roma, 2 luglio 2025 – Tempi duri per i recidivi che si mettono al volante dopo un bicchiere di troppo. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto che dà l'avvio all'uso degli alcolock, i dispositivi che i recidivi dovranno usare in auto. Se il tasso alcolico è troppo alto la macchina non parte. Alcuni professionisti del settore, periti e carrozzieri in particolare, avevano già espresso dubbi su questa misura contenuta nel nuovo codice della strada. A partire dal prezzo che – dicevano – si aggirava intorno ai 2.000 euro ad auto. Ma ormai è deciso. Salvini, come si legge in una nota del Mit “ha firmato il decreto che definisce le caratteristiche e le modalità di installazione del dispositivo alcolock. 🔗 Leggi su Quotidiano.net