Calciomercato Inter a sorpresa spunta Colpani | la possibile trattativa con il Monza

Il calciomercato dell’Inter si infiamma con una sorpresa che fa discutere gli appassionati: Andrea Colpani, 26 anni, centrocampista offensivo del Monza, potrebbe essere il nome nuovo nel mirino nerazzurro. Un profilo inaspettato che potrebbe portare nuova linfa alla trequarti interista. La trattativa, ancora in fase embrionale, alimenta speranze e curiosità: l’Inter sta valutando seriamente questa opportunità per rinforzare la rosa e puntare ancora più in alto.

Tra i tanti nomi che si sono spesi per il reparto offensivo dell’ Inter in ottica mercato ecco un profilo a sorpresa. Si tratta di Andrea Colpani, 26enne centrocampista offensivo in forza al Monza (nell’ultima stagione in prestito alla Fiorentina ma senza grandi fortune), che potrebbe tornare utile nella trequarti nerazzurra. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, a sorpresa spunta Colpani: la possibile trattativa con il Monza

