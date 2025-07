Smart working e buoni pasto ai presidi | DIRIGENTISCUOLA dice ‘Stop alle disparità’

Dirigenti scolastici, sindacato e istituzioni si uniscono per chiedere un cambiamento fondamentale: estendere lo smart working e i buoni pasto, eliminando le disparità di trattamento che ancora persistono nella Pubblica Amministrazione. La modernizzazione del lavoro pubblico diventa prioritaria, con l’obiettivo di garantire equità, flessibilità e migliori condizioni per tutti i protagonisti del settore. È giunto il momento di fare passi concreti verso un sistema più equo e dinamico.

DIRIGENTISCUOLA, sindacato dei dirigenti scolastici, rilancia le richieste di estendere lo smart working e concedere i buoni pasto alla categoria, sollecitando la fine delle disparità di trattamento all’interno della Pubblica Amministrazione. La flessibilità nella PA secondo l’Aran Un recente intervento di Antonio Naddeo, presidente dell’Aran, ha riacceso il dibattito sulla modernizzazione del lavoro pubblico. Naddeo . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: smart - working - buoni - pasto

Amianto negli uffici della Regione e dipendenti in smart working, Cisl: "Trasloco immediato in ambienti sicuri" - A causa della possibile presenza di amianto negli uffici della Regione in via D'Annunzio 111, i dipendenti rimarranno in smart working fino al 19 maggio.

Translate postRinnovo contratto scuola 2022-24, giovedì riprende la trattativa all’Aran. Anief chiede stipendi più alti, buoni pasto e middle management Vai su X

IL VERO SMART WORKING ANCHE AI DIRIGENTI SCOLASTICI E AVANTI ANCHE SUI BUONI PASTO. BASTA DIRIGENTI DI SERIE A E DI SERIE B; Dipendenti pubblici, arrivano i buoni pasto per i lavoratori in smart working, basta rispettare un requisito: ecco quale; MEF | Buono pasto in smart-working e non solo….

Buoni pasto in smart Working: L’ARAN conferma il diritto automatico per i dipendenti pubblici - Buoni pasto ai dipendenti pubblici – L’introduzione dello smart working come modalità lavorativa consolidata ha portato con sé numerosi interrogativi, soprattutto in relazione ai diritti dei ... Scrive informazionescuola.it

Buoni pasto anche in smart working? - MSN - In linea generale, riportano i Consulenti del Lavoro, quando si parla di buoni pasto in regime di smart working è l’azienda o ente pubblico a deciderne l’emissione. Come scrive msn.com