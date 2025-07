il gran gala menarini da figo a billy costacurta parata di stelle al piazzale

Una serata indimenticabile, tra stelle del calcio e grandi personalità, ha acceso i riflettori sulla 29ª edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini. Da Figo a Billy Costacurta, il piazzale fiorentino si è trasformato in un palco di valori, dove il vero vincitore è stato il rispetto e l’etica. In un mondo spesso dominato dall’apparenza, questi atleti ci ricordano che il vero prestigio nasce dalle scelte di cuore.

Firenze, 2 luglio 2025 – Non bastano medaglie e record per entrare nella storia. I campioni del Premio Internazionale Fair Play Menarini, hanno vinto anche per gesti, scelte e comportamenti che parlano più forte di ogni risultato. È con questo spirito che ieri sera ha preso il via la 29° edizione del premio dedicato a chi ha trasformato la propria carriera in una lezione di etica, lealtà e rispetto. Firenze, cena di gala Fair Play Menarini al Piazzale Alla cena di gala a Piazzale Michelangelo sono stati accolti i protagonisti: il fuoriclasse portoghese Luis Figo, stella del Barcellona, Real Madrid e Inter, i nostri "Billy" Costacurta e Demetrio Albertini, emblemi di stile, rigore e fedeltà sportiva, indimenticabili con la maglia del Milan e della Nazionale.