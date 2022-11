“Immobile può entrare a partita in corso?” | Sarri fa chiarezza in diretta

Leggi su rompipallone

(Di domenica 6 novembre 2022) A pochi minuti dal Derby tra Roma e Lazio, Maurizioha parlato ai microfoni di DAZN neldel pre. Parole che descrivono il grande clima che circonda questa affascinante sfida, ma che chiariscono, inoltre, tutti i dubbi riguardanti l’utilizzo di Ciroa gara in. LazioRoma-Lazio, le parole diSul Derby – “Arriviamo a questo derby arrabbiati per i risultati in Europa, noi dobbiamo essere concentrati. Oggi dobbiamo giocare per tutto il popolo laziale”. Su– “Oggi Ciro viene in panchina con noi per stare vicino ai suoi compagni e alla squadra, ma non sarà disponibile per la”. Sarà certamente un derby infuocato, visto l’entusiasmo dei ...