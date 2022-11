Giaele e Attilio | scatta il limone al Grande Fratello Vip

Leggi su biccy

(Di domenica 6 novembre 2022)De Donà eRomita hanno limonato alVip e sì, c’è stata anche parecchia lingua. Ovviamente non si è trattata di un’attrazione reciproca, ma di un semplice gioco della bottiglia notturno (erano le 2:30 del mattino) organizzato da Oriana Marzoli. “Facciamo il gioco della bottiglia ma come giochiamo in Spagna, non come giocate in Italia“. E ovviamente in Spagna non esiste obbligo o verità, ma solo obblighi di natura erotica. Il primo a cadere è statoRomita che ha dovuto fare un balletto sensuale e Sarah Altobello; poi è stata la volta diDe Donà che ha dovuto leccare il capezzolo di Antonino Spinalbese e successivamente quest’ultimo che ha dovuto fare lo stesso ma con l’orecchio di. Il giornalista del Tg1 è andato a ...