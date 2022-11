Elicottero caduto a Foggia | Procura indaga per disastro colposo e omicidio plurimo In corso il recupero delle salme | chi erano le vittime

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) Sono riprese in mattinata le operazioni disettedelaereo avvenuto ieri mattina sul Gargano dove undell’Alidaunia partito dalle Tremiti è precipitato in località Castel Pagano, in agro di Apricena. Ieri i soccorritoristati costretti ad interrompere le ricerche a causacondizioni meteo avverse: nel pomeriggio, infatti, un violento temporale si era abbattuto sulno. Contestualmente, è iniziata anche la raccolta dei reperti sui rottami del velivolo ma soprattutto i tecnici dei vigili del fuoco sono al lavoro per accertare la presenza o meno della scatola nera: non tutti gli elicotteri ne prevedono l’installazione, dipende dalle caratteristiche del ...