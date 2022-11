Due navi Ong a Catania Ma sbarcano solo donne e minori

(Di domenica 6 novembre 2022) La Humanity ha raggiuntointorno alle 23 di ieri. Sbarcati 144 deii 179 migranti presenti a bordo. In arrivo anche la Geo Barents

Intanto, non di ong, con a bordo, complessivamente, 147 migranti ecadaveri, sono arrivate nel porto di Augusta, nel Siracusano. Sono la Jean Francois Deniau, dell'assetto Frontex, che ...Intanto, non di ong, con a bordo, complessivamente, 147 migranti ecadaveri, sono arrivate nel porto di Augusta, nel Siracusano. Sono la Jean Francois Deniau, dell'assetto Frontex, che ...Sbarcati sul molo di Levante oltre 100 minori, mentre chi non ha i requisiti previsti dal nuovo decreto del Viminale rimarrà a bordo ...L’Italia offre un porto sicuro solo ai migranti e rifugiati vulnerabili. Il governo Meloni segue la linea dura sull’immigrazione.