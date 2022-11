Cioccolato | depressione e diabete | tutto ciò che dovete sapere sul cacao

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) Ve lo ricordate Nanni Moretti nel famoso film Bianca , durante le sue incursioni notturne in cucina per affogare l'ansia in un barattolo di? Scena indimenticabile con un profondo messaggio positivo. La crema di nocciola con minimo il 45 per cento diè un antidepressivo . Fa bene all'umore, rende ottimisti, gioiosi. E anche un po' euforici. È in grado di prevenire disturbi come l'ipertensione e ildi tipo 2. I flavonoidi presentano nelfondente , il preferito dei palati più raffinati, gli zuccheri nel sangue, il colesterolo buono, pre gli attacchi di cuore, e gli effetti dello stress ossidativo Ma per beneficiare al meglio delle proprietà delbisognerebbe consumare un prodotto che contenga almeno il 70% di pasta di