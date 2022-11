Sabrina Salerno | maglia corta e trasparente | la cantante sfida la censura

Leggi su chenews

(Di sabato 5 novembre 2022) Laè riuscita ad riscaldare anche in una giornata di basse temperature. Lo ha fatto con uno scatto estivo in cui i fan sono rimasti a bocca aperta. Un vedo non vedo da infarto. Lo spettacolo italiano ha portato dentro di se delle artiste che si sono fatti decisamente amare. Personalità che con la loro bellezza e qualità artistica hanno conquistato tutti. Tale lavoro ha permesso a loro di essere ancora oggi dei punti di riferimento. Fonte foto: InstagramTra le artiste più amate in assoluto impossibile non citare. Fin dal primo passo sul palcoscenico, laha attirato gli occhi su di se. Le sue canzoni, ancora oggi, sono ricordate con estremo piacere. A dimostrazione della sua importante qualità artisti. Oggi la ...