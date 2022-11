Lecce | Gonzalez | «Ci portiamo a casa un punto ma potevamo avere anche qualcosa in più»

(Di sabato 5 novembre 2022) Joan, giocatore del, ha parlato al termine del match pareggiato con l’Udinese. Ecco le sue dichiarazioni Joan, giocatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita con l’Udinese. Le sue dichiarazioni. PARTITA – «Ciunmain più. Abbiamo messo in difficoltà l’Udinese. Ci serve questo, ma ci servivaqualcuno in più». UMTITI – «Ci dà tanta esperienza che ci aiuta nello spogliatoio. Con il pallone è eccezionale. Siamo contenti di averlo in squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Baschirotto 6,5 - Gioca una buona partita, soprattutto nel primo tempo ildietro non concede ...6,5 - Si inserisce con puntualità. Punge tra le linee, trovando spesso la ...All.: Sottil(4 - 3 - 3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 93 Umtiti (12' st Dermaku), 25 Gallo; 29 Blin, 42 Hjulmand, 16(38' st Bistrovic); 27 Strefezza (28' st Di Francesco),...Una delle notizie più lette di quest'oggi sulle pagine di FV è l'approfondimento legato a Nico Gonzalez. Le immagini diffuse questo pomeriggio sui canali social della ...LE PAGELLE DI UDINESE-LECCE Falcone 7: Come sempre, ben al di là della sufficienza. Efficace nelle uscite basse, mentre regala qualche brivido in ...