Fabiola e Mariana | le due Miss si sono sposate dopo aver nascosto il loro amore per due anni

Leggi su tvzap

(Di sabato 5 novembre 2022) Social.Argentina ePorto Rico matrimonio: l’annuncio a sorpresa ai fan. Galetto fu il concorso di bellezza che fece incontrare e innamorare. Le due ragazze sipiaciute dal primo momento e hanno intrapreso una relazione mantenuta riservata per ben due, prima di far conoscere al mondo ile coronarlo con il matrimonio. In questi giorni le duehanno deciso di coinvolgere i fan nellastoria rendendo pubblici i momenti più significativi dellastoria. (le foto…)Argentina ePorto Rico matrimonio: l’annuncio a sorpresa ai fanVarela, 26 ...