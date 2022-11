Caro governo | sulla quarantena niente scherzi

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 5 novembre 2022) In questi giorni si sta discutendoeventualità di ridurre le, a mio avviso, demenziali quarantene per i positivi al Sars-Cov-2. Positivi che, secondo molti studi prodotti dal professor Mariano Bizzarri, solo nel 30% dei casi lo sarebbero per il coronavirus, dato che con il metodo di amplificazione Pcr la percentuale di errore sarebbe elevatissima. Ma a parte ciò, stiamo ancora una volta alle prese con una forte limitazione delle libertà individuali, la quale impatta direttamente sul sistema economico, mandando in isolamento una stragrande maggioranza di persone in buona salute, “ree” di essere positive al tampone, e facendo ancora rischiare loro, nel caso violassero tale isolamento, una denuncia per epidemia colposa. Una epidemia che, vorrei ricordare con energia, appare clinicamente conclusa da tempo, così come sostengono da tempo i medici che operano in prima ...