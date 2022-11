(Di sabato 5 novembre 2022), sabato 5 novembre,sfiderà Gilberto ‘e tenterà di difendere il titolo WBA dei pesi mediomassimi. Dopo aver sconfitto Canelo Alvarez a Las Vegas lo scorso maggio, il russo torna sul ring ad Abu Dhabi per proteggere la sua imbattibilità. Di fronte c’è, 31 anni, 44 vittorie e zero sconfitte, campione del mondo dei supermedi dal 2016 al 2019. L’evento partirà alle 18:30, mentre l’incontro principale dovrebbe avere luogo intorno alle 22:30. Dove seguirlo? Dazn trasmetterà l’intera serata (telecronaca Niccolò Pavesi e commento tecnico di Alessandro Duran) fino al match diche proverà a sbrigare la pratica, prima di dare un nuovo appuntamento a Canelo.Dalle 18:30, Aqib ...

Al contrario Canelo deve ripartire dopo la sconfitta nei mediomassimi controBivol. ' Sono davvero felice di offrirvi i migliori combattimenti possibili e questo non farà eccezione ', ha ...... 'Mai tanto entusiasmo da Fragomeni - Branco' Nessuno tocchiBivol, il pugile sul ring ... perché è cominciata con la routine di Andrea Zucco che tornava a casa dalla palestra, la Società... Boxe, Dmitry Bivol vs Zurdo Ramirez stasera in tv: programma, orario e streaming Une de leurs fiches parfaites sera souillée à tout jamais quand la cloche annoncera la fin du match entre Bivol (20-0-0—11 K.-O.) et Ramirez (44-0-0—30 K.-O.) samedi.