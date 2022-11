Apricena | elicottero precipitato | sette morti fra cui due bambini Stamattina

(Di sabato 5 novembre 2022) Sono tutti. Cinque passeggeri fra cui duee l’equipaggio:vittime. L’disperso da stamani è stato rinvenuto,nei pressi di. A bordo una famiglia di turisti sloveni (con i dueappunto) il medico Di Girolamo che tornava a Foggia dal turno di servizio alle Tremiti, il pilota foggiano Luigi Ippolito ed il copilota Andrea Nardelli. Il presidente della Regione, Michele Emiliano, sta rientrando in Puglia da Roma, dove stava partecipando al corteo per la pace. Dal momento della scomparsa dell’, Emiliano è rimasto in costante contatto con il Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, e con il vice presidente della Regione, Raffaele Piemontese, per seguire le operazioni di ricerca. Appena appresa ...

