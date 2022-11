Sampdoria Winks | rischio operazione | le ultime

. Infortunati. De Luca (rottura del menisco). Pussetto (fastidio a un ginocchio).(problema fisico). Squalificati. Verre (1). Diffidati. Colley. Djuricic. Leris. SASSUOLO . ...Addirittura Harry, arrivato in prestito dal Tottenham alla, non ha ancora messo piede in campo. E chissà mai se lo metterà. Non stiamo a dire si tratti di cosiddetti pacchi, se ...Harry Winks potrebbe scegliere la strada dell'operazione per risolvere il problema alla caviglia: la Sampdoria aspetta, anche in ottica ...Una domanda sorge spontanea: la Sampdoria era al corrente delle condizioni di Winks. Il retroscena sulla chiamata di Conte La Sampdoria nel “caso Harry Winks” ha poche colpe. Certo, era noto che il ca ...