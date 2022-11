Professore dà un pugno allo studente che lo deride

(Di venerdì 4 novembre 2022) PONTEDERA ? Un episodio di grave violenza si è consumato in una scuola di Pontedera, nel pisano. Durante la lezione un alunno, alzatosi in piedi e raggiunta la cattedra, stava manifestando una mancanza di rispetto verso l’insegnante: saltellando alle sue spalle, facendo gesti e smorfie, lo stavando. A quel punto il docente, in un impeto d’ira, si è alzato e gli ha sferrato unall’altezza dello stomaco. Con tono di sfida, ha quindi detto al ragazzo: “ra, cosa fai?”. L’episodio è stato filmato da unoattraverso lo smartphone. I genitori del ragazzo colpito hanno sporto denuncia, e l’insegnante è stato immediatamente sospeso dalla dirigenza scolastica che ha definito l’accaduto “un fatto gravissimo”. La polizia sta ora compiendo accertamenti. Nella scuola italiana, in caso gli alunni adottino ...

