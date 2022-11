Perché dalla Cop27 non dobbiamo aspettarci trattati o nuovi patti

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 4 novembre 2022), che si apre il 6 novembre a Sharm el-Sheikh in Egitto, sarà la Cop delle diseguaglianze, dei risarcimenti climatici, della transizione energetica alla prova della doppia crisi di inflazione e guerra, e ovviamente sarà la Cop dell’Africa. È la ventisettesima «conferenza delle parti» organizzata dall’Onu per coordinare gli sforzi globali sulla lotta ai cambiamenti climatici: le due settimane di negoziato cambiano sede ogni anno (l’ultima Cop26 fu a Glasgow, nel Regno Unito) e sono il ciclico momento cruciale in cui misurare e costruire il progresso verso un futuro nel quale gli imdella crisi climatica causata da emissioni di gas serra e dai combustibili fossili vengano ridotti e mitigati. Non tutte le Cop sono uguali, per importanza e ambizione. La prima fu a Berlino, nel 1995: c’era Angela Merkel ministra dell’Ambiente a guidare i lavori. ...